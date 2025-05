Trump loda liberazione ostaggio Usa, notizia monumentale

agenzia

'Speriamo sia il primo degli ultimi passi per fine guerra'

NEW YORK, 11 MAG – “Sono contento che Edam Alexander, il cittadino americano ostaggio dall’ottobre 2023, torni a casa dalla sua famiglia. Questa è una misura presa in buona fede verso gli Stati Uniti e dovuta agli sforzi dei mediatori a mettere fine a questa brutale guerra. Speriamo che sia il primo dei passi finali per finire il conflitto. Attendo quel giorno per celebrare”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questa “notizia monumentale”.

