Trump, ‘l’Ue non sta offrendo un accordo equo sui dazi’

"O lo troviamo, o pagheranno qualsiasi cifra diremo loro"

WASHINGTON, 17 GIU – “Per il momento” l’Ue non sta offrendo “un accordo equo” sui dazi. Lo afferma Donald Trump. Gli europei “non stanno offrendo un accordo equo in questo momento” per allentare la guerra commerciale con gli Stati Uniti, ha detto Trump. “O troviamo un buon accordo, o pagheranno qualsiasi cifra diremo loro di pagare”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, parlando sull’aereo di ritorno dal vertice del G7 in Canada.

