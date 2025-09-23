Trump, migranti e idee green saranno la morte dell’Europa

agenzia

'Vogliono essere politicamente corretti e non fanno nulla'

NEW YORK, 23 SET – “L’immigrazione e le loro idee energetiche suicide saranno la morte dell’Europa occidentale se non si fa qualcosa immediatamente”. Lo ha detto Donald Trump, dopo aver precisato che a suo avviso il Vecchio Continente “è in guai seri” con gli “immigrati che stanno arrivando a frotte”. I Paesi “non stanno facendo nulla” e questo, ha spiegato, è perché vogliono essere “politicamente corretti”.

