Trump minaccia causa ai media che usano fonti anonime

agenzia

'Pagare per la disonestà, forse creeremo qualche nuova legge'

ROMA, 26 FEB – Donald Trump minaccia di far causa ai media che utilizzano fonti anonime. “Ecco che arrivano i libri e le storie false con le cosiddette citazioni ‘anonime’ o ‘off the record’. A un certo punto farò causa ad alcuni di questi autori e editori disonesti, o persino ai media in generale, per scoprire se queste ‘fonti anonime’ esistano o meno, cosa che in gran parte non accade. Sono inventate, diffamatorie e un prezzo alto dovrebbe essere pagato per questa palese disonestà”, ha scritto il presidente Usa su Truth aggiungendo che “forse creeremo qualche bella nuova legge” in merito.

