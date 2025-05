Trump minaccia dazi al 50% all’Ue. Piazza Affari -2%

agenzia

'Discussioni non stanno andando bene'. Scivolano Borse europee

ROMA, 23 MAG – Donald Trump raccomanda dazi del 50% sull’Unione Europea a partire dal primo giugno. Lo afferma il presidente sul suo social Truth. “E’ molto difficile avere a che fare con l’Unione Europea, formata con l’obiettivo di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio”, afferma Trump, sottolineando che le “nostre discussioni” con l’Ue “non stanno andando da nessuna parte”. Scivolone improvviso delle Borse europee sul rischio dazi Usa al 50% sull’Unione europea: tutti i listini sono improvvisamente caduti sotto una violenta corrente di vendite, con Milano che cede oltre il 2%. Praticamente sulla stessa linea Parigi, con gli altri mercati azionari in ribasso attorno al punto e mezzo percentuale. In calo anche Londra, che cede lo 0,9%. Spread Btp-Bund in rialzo a 103 punti base.

