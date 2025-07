Trump minaccia di arrestare Mamdani se non coopererà su migranti

agenzia

'Non abbiamo bisogno di un comunista in questo Paese'

NEW YORK, 01 LUG – Donald Trump minaccia di arrestare Zohran Mamdani, il candidato democratico a sindaco di New York, se il 33enne vincesse le elezioni e si opponesse agli agenti federali per l’immigrazione in città. Se accadesse “allora dovremmo arrestarlo”, ha detto il presidente. “Non abbiamo bisogno di un comunista in questo Paese”, ha aggiunto.

