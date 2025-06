Trump minaccia di fare causa a Cnn e Nyt per l’Iran

agenzia

Avvocato chiede di ritrattare e scuse, testate tengono il punto

NEW YORK, 26 GIU – Donald Trump minaccia di fare causa a Cnn e al new York Times per aver pubblicato articoli sulle valutazione preliminare dell’intelligence sui bombardamenti americani in Iran. In una lettera al New York Times, il legale personale del presidente ha affermato che l’articolo ha danneggiato la reputazione di Trump: lo ha definito “falso”, “antipatriottico” e “diffamatorio”. L’avvocato ha anche chiesto al quotidiano di “ritrattare e scusarsi”. Il New York Times ha respinto le richieste del presidente e lo stesso, riporta il quotidiano, ha fatto Cnn.

