Trump, negoziato con Cina reset totale in modo costruttivo

agenzia

'Ottimo incontro in Svizzera, concordato molto'

WASHINGTON, 10 MAG – “Un ottimo incontro oggi con la Cina, in Svizzera. Molte cose discusse, molto concordato. Un reset totale negoziato in modo amichevole, ma costruttivo. Vogliamo vedere, per il bene sia della Cina che degli Stati Uniti, un’apertura della Cina alle imprese americane. Fatti grandi progressi!!!”: lo scrive Donald Trump su Truth commentando la prima giornata di colloqui sui dazi tra Usa e Cina a Ginevra.

