agenzia

Giornata alla Trump Tower, ha visto anche Melania e Ivanka

NEW YORK, 31 MAG – Donald Trump è al suo club di golf in New Jersey, da dove intende valutare le prossime sue mosse insieme ai legali dopo il verdetto di colpevolezza. L’ex presidente ha trascorso l’intera giornata alla Trump Tower, dove sono state viste anche la moglie Melania e la figlia Ivanka.

