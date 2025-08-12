Sfoglia il giornale

Trump nomina il nuovo capo ufficio statistiche del lavoro

Dopo le accuse alla precedente di aver truccato i dati

Di Redazione |

WASHINGTON, 11 AGO – “Sono lieto di annunciare la mia nomina a Commissario del Bureau of Labor Statistics, l’eminente economista Dr. E.J. Anton”. Lo annuncia Donald Trump dopo aver silurato Erika McEntarfer, nominata da Joe Bidenl, accusando il suo ufficio di aver truccato i dati sull’ooccupazione. “La nostra economia è in forte espansione e E.J. Antoni garantirà che i dati pubblicati siano onesti e accurati”, ha aggiunto il presidente.

