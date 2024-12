agenzia

E' stato vicedirettore della National Intelligence

WASHINGTON, 30 NOV – Donald Trump ha annunciato su Truth che nominerà come direttore dell’Fbi Kash Patel, che durante la sua prima presidenza ha ricoperto il ruolo di chief of staff al dipartimento della difesa, di vicedirettore della National Intelligence e direttore senior per l’antiterrorismo al Consiglio per la sicurezza nazionale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA