Trump nomina l’avvocato Jamieson Greer inviato per commercio

agenzia

Ha imposto tariffe alla Cina durante il primo mandato del tycoon

WASHINGTON, 26 NOV – Donald Trump ha nominato l’avvocato Jamieson Greer inviato per il commercio, una figura chiave nell’attuazione dell’agenda economica del presidente eletto degli Stati Uniti. Jamieson ha svolto un ruolo chiave durante il mio primo mandato “imponendo tariffe alla Cina e ad altri Paesi per combattere pratiche commerciali sleali”, ha affermato il tycoon a proposito di Greer, che ha è stato capo dello staff del rappresentante Usa per il commercio Robert Lighthizer durante la prima amministrazione Trump.

