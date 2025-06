Trump, non ho ancora deciso sul coinvolgimento Usa in Iran

agenzia

Convocata una nuova riunione nella Situation Room

NEW YORK, 18 GIU – Una nuova riunione su Iran e Israele è in programma fra un’ora nella Situation Room alla Casa Bianca. Lo afferma Donald Trump. Il presidente americano non ha ancora preso una decisione su una partecipazione americana alla guerra di Israele contro l’Iran. Il presidente ha spiegato di aver “un’idea” su cosa fare ma le cose cambiano rapidamente e si “può andare da un estremo all’altro”, ha detto secondo quanto riportato da Cnn.

