Trump, ‘non mi sono messo in contatto con Iran, fake news’

agenzia

'Se vogliono parlarmi sanno come raggiungermi'

ROMA, 17 GIU – “Non mi sono in alcun modo e in alcuna forma messo in contatto con l’Iran per colloqui di pace. Ancora una volta queste sono FAKE NEWS fabbricate ad arte!”: lo scrive Donald Trump su Truth appena rientrato dal G7 in Canada. “Se vogliono parlare – aggiunge il presidente americano – sanno come raggiungermi. Avrebbero dovuto accettare l’accordo che era sul tavolo, avrebbero salvato molte vite!!!”.

