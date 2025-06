Trump, non sarà necessario estendere scadenza per negoziati dazi

agenzia

Trattative con 15 Paesi, tra cui Ue. Agli altri 'aut aut'

WASHINGTON, 11 GIU – Donald Trump ha detto di essere disposto a prorogare la scadenza dell’8 luglio per il completamento dei negoziati commerciali con i paesi prima che entrino in vigore dazi doganali più elevati, ma di non ritenere che ciò sia necessario. Il presidente ha riferito ai giornalisti, prima di andare al Kennedy Center, che i negoziati commerciali stanno proseguendo con circa 15 paesi, tra cui Corea del Sud, Giappone e Unione Europea. “Stiamo andando alla grande in termini di accordi”, ha affermato. “Stiamo trattando con diversi Paesi e tutti vogliono raggiungere un accordo con noi”, ha proseguito, aggiungendo di non credere che una proroga della scadenza sia “una necessità”. Il tycoon ha detto che gli Stati Uniti invieranno lettere nelle prossime settimane specificando i termini degli accordi commerciali a decine di altri paesi, che potranno poi accettare o rifiutare. “A un certo punto, invieremo semplicemente delle lettere… dicendo: ‘Questo è l’accordo. Potete accettarlo o lasciarlo'”, ha spiegato.

