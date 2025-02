agenzia

Casa Bianca, negozia con partner regione per ricostruzione

WASHINGTON, 05 FEB – “Donald Trump non si e’ impegnato per ‘boots on the ground’ (truppe sul terreno, nndr) a Gaza, sta negoziando con i partner della regione per la ricostruzione” della Striscia: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA