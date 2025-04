Trump: ‘Non so cosa succederà ai mercati, ma Usa sono più forti’

agenzia

'Leader impazienti, se vogliono parlare sui dazi sono aperto'

WASHINGTON, 06 APR – “Cosa succederà ai mercati non sono in grado di dirlo. Ma il nostro Paese è molto più forte”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump ai reporter a bordo dell’Air Force One. Alla domanda su quale fosse la sua soglia di caduta del mercato, il tycoon ha risposto così: “Penso che la sua domanda sia così stupida. Non voglio che vada giù nulla. Ma a volte devi prendere delle medicine per risolvere qualcosa”. “Questa settimana ho parlato con molti europei, asiatici, in tutto il mondo. Stanno morendo dalla voglia di fare un accordo” sui dazi. Trump ha detto che non vuole far crollare i mercati di proposito. “No, non è così, ma voglio risolvere il deficit che abbiamo con la Cina, l’Ue e altre nazioni, e dovranno farlo. E se vogliono parlarne, sono aperto a parlare. Ma altrimenti, perché dovrei voler parlare?”, ha dichiarato il presidente americano.

