Trump, non so se con Musk avremo più una grande relazione

agenzia

Tycoon difende legge di spesa: 'E' arrabbiato per mandato Ev'

WASHINGTON, 05 GIU – “Non so se avremo più una grande relazione”: lo ha detto Donald Trump nello studio ovale con il cancelliere tedesco, rispondendo ad una domande sulle critiche di Elon Musk al disegno di legge su tagli e spesa del presidente. Trump ha difeso il provvedimento e ha osservato che Musk è arrabbiato perche è stato tolto il “mandato per le auto elettriche”, ossia gli incentivi. Il tycoon ha ricordato inoltre che ha detto no all’uomo di Musk alla Nasa. Trump si e’ detto sorpreso e deluso dalle critiche di Musk. Quindi ha aggiunto che avrebbe vinto la Pennsylvania alle ultime elezioni anche senza di lui.

