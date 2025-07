Trump, ‘non sono mai andato sull’isola di Epstein’

agenzia

La grazia a Ghislaine Maxwell? Non ci ho pensato

WASHINGTON, 25 LUG – “Non sono mai andato sull’isola di Epstein”: lo ha detto Donald Trump prima di partire per la Scozia. “La gente dovrebbe davvero concentrarsi su come sta andando il Paese”, ha detto Trump rispondendo a una domanda sul caso. “Non ho niente a che fare con quell’uomo”, ha assicurato. Quanto alla grazia per Ghislaine Maxwell, la complice di Epstein condannata a 20 anni di carcere, “è una cosa a cui non ho pensato”, ha aggiunto.

