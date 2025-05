agenzia

'Non sono deluso dalla delegazione russa in Turchia'

NEW YORK, 15 MAG – “Non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo”. Lo ha detto Donald Trump a bordo dell’Air Force One, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Il presidente ha detto di “non essere deluso dalla delegazione russa” in Turchia, ammettendo però di non saperne nulla.

