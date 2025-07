Trump, oggi partono le lettere sui dazi ai Paesi colpiti

agenzia

Per raggiungere accordi prima della scadenza del 9 luglio

WASHINGTON, 03 LUG – Donald Trump ha dichiarato che intende iniziare a inviare oggi le lettere per informare i partner commerciali dei dazi per trovare un accordo entro il 9 luglio, anche se sono giorni che dice di aver già mandato i messaggi. “Intendo mandare una lettera spiegare quali dazi pagheranno”, ha dichiarato ai giornalisti al seguito. “È molto più semplice. Invieremo alcune lettere a partire da domani”, oggi in Italia.

