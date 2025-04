Trump ordina a scienziata anti-Tbc di interrompere le ricerche

agenzia

60 milioni di dollari tagliati per punire Harvard 'ribelle'

NEW YORK, 15 APR – Una scienziata di Harvard che ha passato anni a studiare la tubercolosi ha ricevuto oggi l’ordine dal governo federale di interrompere le ricerche. L’ordine dei National Institutes of Health a Sarah Fortune è arrivato ore dopo il congelamento di 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti federali all’università che si è rifiutata di piegarsi alle richieste dell’amministrazione. In un’intervista oggi al Boston Globe, Fortune ha detto che il suo contratto da 60 milioni di dollari con il governo federale sosteneva una rete internazionale di ricercatori e medici che hanno prodotto risultati importanti nella lotta a una malattia per la quale muoiono un milione di persone all’anno.

