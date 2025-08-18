Trump, ‘ostaggi torneranno solo quando Hamas distrutta’

agenzia

Il presidente: 'Prima accadrà, maggiori le chance di successo'

NEW YORK, 18 AGO – “Vedremo il ritorno degli ostaggi rimasti solo quando Hamas sarà affrontata e distrutta. Prima accadrà, maggiori saranno le possibilità di successo”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. “Ricordate, sono stato io a negoziare e a far liberare centinaia di ostaggi e a farli entrare in Israele. Sono stato io a porre fine a 6 guerre in soli sei mesi. Sono stato io a distruggere gli impianti nucleari iraniani. Giocate per vincere, o non giocate affatto”, ha detto Trump.

