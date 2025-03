Trump, ‘ottima telefonata con Zelensky’

agenzia

'Siamo sulla buona strada'

WASHINGTON, 19 MAR – “Ho appena finito un’ottima telefonata con il presidente Zelensky che è durata circa un’ora”. Lo scrive su Truth Donald Trump precisando che il colloquio ha riguardato “per la maggior parte la chiamata di ieri con il presidente Putin per allineare sia la Russia che l’Ucraina in termini di richieste e necessità. Siamo sulla buona strada e chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi. Tale dichiarazione verrà pubblicata a breve”, ha aggiunto Trump.

