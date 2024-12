Trump pensa a Paesi terzi per i migranti non rimpatriabili

agenzia

Nbc: 'Nel piano anche Panama e Grenada'. Le Bahamas rifiutano

WASHINGTON, 05 DIC – La nuova amministrazione Trump sta preparando un elenco di Paesi in cui potrebbe deportare i migranti quando i loro Paesi d’origine si rifiutano di accettarli, come Venezuela, Cuba e Cina. Lo riporta Nbc News, citando tre fonti a conoscenza dei piani. La lista include tra gli altri Turks e Caicos, Bahamas, Panama e Grenada. Questo potrebbe significare che migliaia, se non centinaia di migliaia di migranti verrebbero sfollati in modo permanente in Paesi con cui non hanno alcun legame e di cui non conoscono la lingua. Le Bahamas hanno però già annunciato di rifiutare la proposta della prossima amministrazione americana.

