Trump, ‘pensavo a rimozione sanzioni a Iran ma ora non più’

agenzia

Critica Khamenei: 'L'ho salvato da una brutta morte'

NEW YORK, 27 GIU – Donald Trump critica la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei: “L’ho salvato da una brutta morte”, afferma sul suo social Truth. “Negli ultimi giorni stavo lavorando a una possibile rimozione delle sanzioni e ad altre” misure, ma “ora non più”, ha aggiunto. “L’Iran deve rientrare nel flusso dell’ordine mondiale, altrimenti le cose peggioreranno per loro”, ha messo in evidenza Trump.

