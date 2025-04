Trump: penso che Zelensky e Putin siano pronti a fare un accordo

agenzia

Droni russi contro Kharkiv, 'tre morti e 32 feriti'

NEW YORK, 03 APR – “L’Europa non ha avuto successo nel trattare con Putin, ma penso che io lo avrò”. Lo ha detto Donald Trump, secondo il quale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “pronto a fare un accordo”. “E penso che anche” quello russo Vladimir “Putin sia pronto” a farlo, ha osservato il presidente americano. Almeno tre civili sono morti e altri 32 sono rimasti feriti intanto in un attacco di droni russi che nella tarda serata di ieri ha colpito la città ucraina nordorientale di Kharkiv, riportano i media locali citando il sindaco Ihor Terekhov. Nel raid è stato centrato un condominio nel distretto di Novobavarskyi. Tra i feriti c’è anche un bambino. Si scava sotto le macerie alla ricerca di eventuali dispersi.

