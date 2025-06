agenzia

'E ho spiegato che la sua dovrebbe finire'

NEW YORK, 14 GIU – Vladimir Putin “pensa, come me, che questa guerra tra Israele e Iran dovrebbe finire, e io ho spiegato che la sua guerra dovrebbe finire”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, riferendo che il colloquio telefonico è durato circa un’ora.

