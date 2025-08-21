Trump, ‘per vincere l’Ucraina doveva attaccare la Russia’

agenzia

'Ma l'incompetente Biden non glielo ha permesso'

WASHINGTON, 21 AGO – “È molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il Paese invasore. È come una grande squadra che ha una difesa fantastica, ma non può giocare in attacco. Non c’è possibilità di vincere!”. Lo scrive Donald Trump su Truth tornando a parlare della guerra in Ucraina. “E così è stato con l’Ucraina e la Russia. Il corrotto e incompetente Joe Biden non ha permesso all’Ucraina di attaccare ma solo di difendersi e come è andata?”, ha attaccato il presidente americano ribadendo che “questa è una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente” e annunciando che “ci aspettano tempi interessanti”.

