Trump, permessi rapidi a aziende che vogliono venire in Usa

agenzia

'E partecipare all'età dell'oro. Da Nvidia una bella notizia'

NEW YORK, 15 APR – Donald Trump assicura “permessi rapidi” alla aziende che vogliono trasferirsi negli Stati Uniti ed “essere parte dell’età dell’oro”. Il presidente sul suo social Truth afferma: “Nvidia si è impegnata a investire 500 miliardi di dollari per realizzare i supercomputer per l’intelligenza artificiale solamente negli Stati Uniti. E’ una bella notizia. Tutti i permessi necessari saranno rilasciati rapidamente a Nvidia e a tutte le altre società che si impegnano a essere parte dell’età dell’oro”.

