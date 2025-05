Trump plaude alla Camera per il budget, forte taglio tasse

agenzia

'Ora tocca al Senato mettersi al lavoro'

NEW YORK, 22 MAG – Donald Trump plaude alla Camera e allo speaker Mike Jonhson per l’approvazione della legge di bilancio, che contiene tutte le promesse elettorali del presidente. “Ora è il momento del Senato”, ha detto Trump sul suo social Truth esortando direttamente i senatori a mettersi al lavoro sul provvedimento affinché arrivi sul suo tavolo per la firma il “prima possibile”. La misura “include un massiccio taglio delle tasse, l’abolizione delle imposte sulle mance e sugli straordinari, sgravi per chi acquista auto americane e misure per il confine”, ha messo in evidenza Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA