Trump, Powell tagli i tassi. Ma il presidente Fed frena

Il presidente: 'è sempre in ritardo'

NEW YORK, 04 APR – “Questo sarebbe il momento perfetto di tagliare i tassi per il presidente della Fed Jerome Powell. E’ sempre in ‘ritardo’ ma potrebbe ora cambiare la sua immagine rapidamente”. Lo afferma Donald Trump su Truth. “E’ possibile che i dazi possano avere un impatto persistente sull’inflazione”: è probabile che aumenteranno l’inflazione nei prossimi trimestri, spiega il presidente della Fed Jerome Powell.

