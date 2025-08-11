agenzia
‘Trump prepara l’invio della Guardia Nazionale a Washington’
Media, attesa conferenza stampa. Si apre processo su Los Angeles
NEW YORK, 11 AGO – Donald Trump si prepara a schierare la guardia nazionale a Washington dopo averlo fatto, fra le polemiche, a Los Angeles. Lo riporta il New York Post citando la Reuters. L’indiscrezione precede la conferenza stampa convocata del presidente per aumentare la sicurezza nella capitale e arriva nel giorno in cui si apre si apre il processo che stabilirà se l’invio della Guardia Nazionale a Los Angeles ha violato il divieto di usare le truppe federali come forze dell’ordine civili.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA