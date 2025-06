Trump, presa grande decisione con invio guardia nazionale

agenzia

'Altrimenti Los Angeles sarebbe stata annientata'

WASHINGTON, 09 GIU – “Abbiamo preso un’ottima decisione inviando la Guardia Nazionale ad affrontare le violente rivolte istigate in California. Se non l’avessimo fatto, Los Angeles sarebbe stata completamente annientata”: lo scrive Donald Trump su Truth. “L’incompetente ‘governatore’ Gavin Newscum e la ‘sindaca’ Karen Bass – prosegue – dovrebbero dire: ‘Grazie presidente Trump, sei così meraviglioso, senza di te non saremmo nulla, signore’ Invece, scelgono di mentire al popolo della California e dell’America dicendo che non c’era bisogno di noi e che queste sono ‘proteste pacifiche'”. “Basta guardare le foto e i video della violenza e della distruzione – conclude – per capire tutto quello che c’è da sapere. Faremo sempre il necessario per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, così da poter, insieme, rendere l’America di nuovo grande!”.

