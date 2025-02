agenzia

Riferendosi ai funzionari russi, ucraini e americani

NEW YORK, 13 FEB – Venerdì “c’è un incontro a Monaco, la prossima settimana in Arabia Saudita, non con me e il presidente Putin ma con dei funzionari. Ci sarà anche l’Ucraina”. Lo ha detto Donald Trump riferendosi agli incontri fra funzionari ucraini, russi e americani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA