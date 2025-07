agenzia

'Mi ha invitato in Cina'

WASHINGTON, 22 LUG – “Il presidente Xi mi ha invitato in Cina e probabilmente lo faremo in un futuro non troppo distante”: lo ha detto Donald Trump rispondendo a reporter nello studio ovale con il presidente delle Filippine. I media parlano di un incontro tra i due in autunno, forse in ottobre a margine del summit Apec.

