agenzia

Pilota Air Force One segnala che lo stavano attraversando

NEW YORK, 09 FEB – Donald Trump proclama il 9 febbraio come il giorno del Golfo d’America. Il presidente ha firmato la proclamazione a bordo dell’Air Force One, mentre il pilota lo interrompeva e faceva osservare ai passeggeri che stavano sorvolando il Golfo del Messico, rinominato il 20 gennaio il Golfo d’America.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA