Trump, progressi per fermare la guerra russo-ucraina

agenzia

'Alla fine troveremo qualcosa di buono per entrambi i Paesi'

WASHINGTON, 10 APR – “Stiamo facendo progressi per fermare la guerra russo-ucraina”: lo ha detto Donald Trump in una riunione di governo, dicendosi convinto che “alla fine troveremo qualcosa di buono per entrambi i Paesi”. Il presidente ha espresso inoltre il suo apprezzamento per la liberazione di Ksenia Karelina da parte di Mosca.

