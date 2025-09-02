Trump, ‘proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele’

agenzia

'Ma deve finire l'opera e distruggere Hamas'

WASHINGTON, 01 SET – Per Donald Trump continuare la guerra di Gaza danneggia Israele. “Potranno anche vincere la guerra, ma non stanno conquistando il mondo delle pubbliche relazioni e questo li sta danneggiando”, ha detto il presidente americano in un’intervista al Daily Caller che sarà trasmessa più tardi. Trump ha comunque espresso il suo sostegno al piano israeliano per conquistare Gaza City, affermando che deve “finire l’opera” contro Hamas e sostenendo che il gruppo terroristico rilascerà gli ostaggi rimasti solo dopo la sua distruzione.

