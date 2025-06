agenzia

'Devo passare l'inferno per ottenere qualcosa'

WASHINGTON, 12 GIU – “Io non mi sento un re, devo passare l’inferno per ottenere qualcosa”. Lo ha detto Donald Trump a proposito delle proteste contro di lui programmate in tutti gli Stati Uniti per sabato con lo slogan “No Kings”.

