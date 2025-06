Trump pubblica messaggio di Rutte, ‘Europa pagherà molto’

agenzia

'Otterrai un successo che nessun altro presidente Usa ha avuto'

L’AJA, 24 GIU – Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato su Truth un messaggio privato inviato dal segretario generale della Nato Mark Rutte in cui gli faceva i complimenti per il “grande successo” che si profila al vertice de L’Aja. “L’Europa pagherà il suo contributo in modo consistente, come è giusto che sia, e sarà una tua vittoria”, si legge. “Otterrai qualcosa che nessun altro presidente americano è riuscito a fare in decenni. Non è stato facile ma siamo riusciti a far sì che tutti si impegnino a raggiungere il 5%”, si legge ancora.

