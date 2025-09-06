‘Trump punta al controllo del memoriale dell’11 settembre’

agenzia

Ora è gestito da un'ente di beneficienza presieduto da Bloomberg

WASHINGTON, 06 SET – Dopo il Kennedy Center a Washington Donald Trump punta ad assumere il controllo del memoriale dell’11 settembre a New York, uno dei luoghi più iconici della Grande Mela. Lo riportano i media americani. Il sito, nella zona sud di Manhattan ha aperto al pubblico nel 2014 ed è gestito da un ente di beneficenza pubblico, ora presieduto dall’ex sindaco di New York Michael Bloomberg, uno dei più forti critici del tycoon. La Casa Bianca ha confermato che l’amministrazione ha avuto “discussioni esplorative” sull’idea, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

