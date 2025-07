Trump, Putin vuole andare fino in fondo, non va bene

agenzia

'Presidente russo sa che le sanzioni potrebbero arrivare'

(ANSA-AFP) – MORRISTON, 05 LUG – “È una situazione molto difficile. Vi ho detto che ero molto insoddisfatto della mia telefonata con il presidente Putin. Vuole andare fino in fondo, continuare a uccidere, non va bene”: lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. Il tycoon ha anche lasciato intendere che potrebbe essere finalmente pronto a inasprire le sanzioni contro la Russia, dopo aver rimandato negli ultimi sei mesi il tentativo di convincere Putin a porre fine alla guerra. “Parliamo molto di sanzioni”, ha detto Trump. “Capisce che potrebbero arrivare”. (ANSA-AFP).

