Trump revoca visti ai palestinesi in vista Assemblea Onu

agenzia

'Non premiamo il terrorismo'

WASHINGTON, 29 AGO – Marco Rubio ha annunciato la revoca dei visti ai membri dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e dell’Autorità Palestinese (ANP) in vista dell’imminente Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota sottolineando che “l’impegno dell’amministrazione Trump era di non premiare il terrorismo”.

