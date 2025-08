Trump ripristina la statua del generale confederato a Washington

agenzia

Pike era stato abbattuto nelle proteste per l'uccisione di Floyd

WASHINGTON, 04 AGO – Il National Park Service americano ha annunciato che reinstallerà la statua di un generale confederato abbattuta a Washington durante le proteste per la giustizia razziale nel 2020. La decisione arriva dopo che il presidente Donald Trump ha firmato due ordini esecutivi “per rendere il distretto di Columbia sicuro e bello” e “per ripristinare la verità e la sanità mentale nella storia americana”, si legge in una nota dell’agenzia Usa per i parchi. La statua di Albert Pike era l’unico monumento commemorativo per un generale confederato nella capitale degli Stati Uniti prima di essere abbattuta durante le proteste scoppiate in tutto il Paese in seguito alla morte di George Floyd, l’afroamericano di 46 anni assassinato da un agente di polizia bianco a Minneapolis. Trump, all’epoca presidente, definì la distruzione della statua una “vergogna”. Il National Park Service ha affermato che la statua di Pike è attualmente in fase di restauro e l’obiettivo è di reinstallarla entro ottobre 2025.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA