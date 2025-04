agenzia

'Speriamo che vadano bene, siamo in territorio pericoloso'

WASHINGTON, 07 APR – “Sabato inizieranno colloqui diretti con l’Iran. Speriamo abbiano successo”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. “Siamo in un territorio pericoloso, è per il bene dell’Iran che i colloqui si concludano in modo positivo”, ha aggiunto il presidente americano.

