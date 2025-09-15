Trump, sanzioni europee a Russia non sono abbastanza dure

agenzia

Presidente torna a chiedere di non acquistare il petrolio russo

WASHINGTON, 14 SET – Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump ai reporter, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina. “L’Europa sta comprando petrolio dalla Russia. Non voglio che comprino petrolio”, ha detto Trump. “E le sanzioni… che stanno imponendo non sono abbastanza severe, io sono disposto a imporre sanzioni, ma dovranno inasprirle in modo proporzionale a quello che io sto facendo”, ha aggiunto.

