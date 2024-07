Trump sceglie come vice il 39enne senatore J.D. Vance

agenzia

Noto per il memoir 'Hillbilly Elegy' ma con poca esperienza

WASHINGTON, 15 LUG – Donald Trump ha annunciato il suo vice: James David Vance, 39 anni, ex venture capitalist, da un anno senatore dell’Ohio, noto per il suo memoir bestseller del 2016 ‘Hillbilly Elegy’, una ‘Elegia americana’ che racconta una famiglia e una cultura (quella degli Appalachi) in crisi. In passato era stato tra i critici del tycoon. Un nome che sa mobilitare la base, che può attrarre i voti della cruciale Rust Belt ma quello con meno esperienza politica. (ANSA). SAV/

