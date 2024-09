agenzia

'No basta, non ci penserei proprio'

WASHINGTON, 22 SET – Donald Trump esclude di ripresentarsi nel 2028 in caso di sconfitta a novembre. In un’intervista a Full Measure il 78enne ex presidente ha detto di escludere una quarta candidatura alla Casa Bianca. “No basta, non ci penserei proprio”, ha detto Trump.

