Trump, se Putin non ferma la guerra gravi conseguenze

agenzia

'Non credo di poterlo convincere a non bombardare i civili'

WASHINGTON, 13 AGO – “Se dopo venerdì Putin non accetterà di fermare la guerra in Ucraina, affronterà gravi conseguenze”. Lo ha detto Donald Trump. “Non credo di poter convincere Putin a non bombardare i civili – ha detto ancora Trump -, perché l’ho fatto in conversazioni passate e lui ha continuato a lanciare missili”. “Voglio che la guerra finisca”, ha aggiunto il presidente. “Ho avuto molte belle conversazioni con Putin. Poi torno a casa e vedo che ha colpito con un razzo una casa di cura o un condominio, e ci sono morti in Ucraina”, ha detto Trump rispondendo ad un giornalista che gli aveva chiesto se poteva riuscire a convincere il leader del Cremlino a non bombardare i civili. “Penso che la risposta alla domanda sia ‘no'”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA